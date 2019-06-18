لفت رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى أن "هناك فريقا داخليا صرح اكثر من مرة انه إذا حصل أي أمر لإيران لن يقف مكتوف اليدين وهذا الكلام برسم جميع المسؤولين في لبنان، ومسؤوليتنا على الدولة الشرعية وعليها ان تحفظ لبنان من كل مكروه، علينا الالتزام بسياسة النأي بالنفس قولا وفعلا"، مشيراً إلى ان "الوضع في الداخل صعب، للأسف السلطة السياسية شبه مشلولة لأن أحد جهاتها الرئيسيين يتصرف بشكل عشوائي وعبثي من دون أي حدود أو منطق ولا يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة وبالتالي السلطة بحالة شلل جزئي، لا ينقذ الوضع إلا تدخل مباشر من رئيس الجمهورية ميشال عون لكي تستطيع الأكثرية تشكيل أكثرية بالفعل ويكون همها الوحيد اخراج البلد من الوضع الذي هو فيه".
وفي مؤتمر صحفي له بعد اجتماع تكتل "الجمهورية القوية"، أشار جعجع إلى أن "هناك فريقا يصر على ان تكون كل التعيينات من حصته، نحن نحصل على حصتنا عند اعتماد آلية معينة للتعيينات في الدولة"، مستائلا: "لمذا الاختلاف على التعيينات؟ هل يجوز تضييع الوقت وحصول هذه التشنجات بسبب التعيينات؟"، معتبراً أن "هذا أمر يحتاج إلى تدخل مباشر من الرئيس عون".
وأضاف: "في السلفة الأخيرة التي أعطيت للكهرباء في آخر 3 أشهر، تعيين مجلس إدارة جديد لكهرباء لبنان، إلا اننا لم نشهد ذلك رغم مرور 3 أشهر، فكيف تُستعاد ثقة المواطن".
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع دعا لاعتماد آلية محددة للتعيينات: هناك فريق مصر ان تكون من حصته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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