جعجع دعا لاعتماد آلية محددة للتعيينات: هناك فريق مصر ان تكون من حصته

لفت رئيس حزب "القوات ال​لبنان​ية" ​سمير جعجع​ إلى أن "هناك فريقا داخليا صرح اكثر من مرة انه إذا حصل أي أمر ل​إيران​ لن يقف مكتوف اليدين وهذا الكلام برسم جميع المسؤولين في لبنان، ومسؤوليتنا على ​الدولة​ الشرعية وعليها ان تحفظ لبنان من كل مكروه، علينا الالتزام ب​سياسة النأي بالنفس​ قولا وفعلا"، مشيراً إلى ان "الوضع في الداخل صعب، للأسف السلطة السياسية شبه مشلولة لأن أحد جهاتها الرئيسيين يتصرف بشكل عشوائي وعبثي من دون أي حدود أو منطق ولا يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة وبالتالي السلطة بحالة شلل جزئي، لا ينقذ الوضع إلا تدخل مباشر من ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ لكي تستطيع الأكثرية تشكيل أكثرية بالفعل ويكون همها الوحيد اخراج البلد من الوضع الذي هو فيه".

وفي مؤتمر صحفي له بعد اجتماع تكتل "​الجمهورية القوية​"، أشار جعجع إلى أن "هناك فريقا يصر على ان تكون كل ​التعيينات​ من حصته، نحن نحصل على حصتنا عند اعتماد آلية معينة للتعيينات في الدولة"، مستائلا: "لمذا الاختلاف على التعيينات؟ هل يجوز تضييع الوقت وحصول هذه التشنجات بسبب التعيينات؟"، معتبراً أن "هذا أمر يحتاج إلى تدخل مباشر من الرئيس عون".

وأضاف: "في السلفة الأخيرة التي أعطيت للكهرباء في آخر 3 أشهر، تعيين مجلس إدارة جديد ل​كهرباء لبنان​، إلا اننا لم نشهد ذلك رغم مرور 3 أشهر، فكيف تُستعاد ثقة المواطن".