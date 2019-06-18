سلامي: إذا تمكنا من استهداف حاملات الطائرات الأميركية فسيغير ذلك المعادلة العسكرية

قائد ​الحرس الثوري الإيراني​ ​حسين سلامي​ إلى أنه "إذا تمكنا من استهداف حاملات الطائرات الأميركية فسيغير ذلك المعادلة العسكرية كليا"، مهدداً بـ"استهداف حاملات الطائرات في البحر عبر صواريخ باليستية دقيقة".

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