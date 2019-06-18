شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ فى بوروندى يصل مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم ريفر يان نديكوريو رئيس مجلس الشيوخ ورئيس اتحاد كرة القدم فى دولة بوروندى، فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام. وكان فى استقبال رئيس مجلس الشيوخ ورئيس اتحاد كرة القدم فى بوروندى، فى مطار القاهرة السيد الشريف وكيل مجلس النواب، حسبما أكدت مصادر. يشار إلى أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، زار بوروندي أواخر شهر مارس الماضى والتقى برئيس مجلس الشيوخ. ‌

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