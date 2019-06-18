شكرا لقرائتكم خبر عن النائب شكرى الجندى: نستهدف إقرار قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب شكرى الجندى، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن اللجنة ستضع الصياغة النهائية لمشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين خلال الأيام القادمة، ليتم إعداد تقرير بشأنه وعرضه على مكتب المجلس لإدراجه بالجلسة العامة، لمناقشته وإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.

وقال "الجندى"، لـ"الخليج 365"، إن هناك ضرورة لوجود تشريع ينظم عملية الظهور فى وسائل الإعلام بمختلف أنواعها للحديث فى شئون الدين، ووضع ضوابط وشروط فيمن يتحدث في شأن الدين عبر الإعلام، ويكون بناء على تصريح من المؤسسات الدينينة المختصة، ومعاقبة غير المختصين الذين يخالفون القانون، وكذلك يجب أن تلتزم الجهة الإعلامية بالشروط المنصوص عليها ولا تسمح بظهور أي شخص غير مختص للحديث في شئون الدين.

وأشار عضو لجنة الشئون الدينية إلى أن هذا القانون مهم لمواجهة الفوضى، ويتكامل مع مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة.

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