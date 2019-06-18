الأمن يضبط قوارب للهجرة السرية في شاحنة للأعلاف نواحي الناظور -صور

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بتعاون مع الدرك اليوم الثلاثاء، أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أصدرته اليوم الثلاثاء، فقد تم توقيف سائق شاحنة محملة بالأعلاف على مستوى محطة الأداء على الطريق السيار بمدخل مدينة جرسيف، وعلى متنها زورقان مطاطيان يشتبه في نقلهما إلى سواحل الناظور من أجل تنظيم عمليات الهجرة السرية، بينما تم توقيف ثلاثة مشتبه فيهم آخرين بمنطقة “تيزطوطين” بضواحي العروي، وذلك للاشتباه في تورطهم في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية.

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ويضيف المصدر ذاته، أن هذه العملية حجزت فيها شاحنة وزورقين مطاطيين، بالإضافة إلى ثلاثة سيارات تحمل لوحات ترقيم مزيفة، يشتبه في تسخيرها لأغراض إجرامية.

وتقول المصالح الأمنية، إنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن كل المتورطين في هذه القضية، وتحديد الامتدادات الوطنية والدولية للشبكة.