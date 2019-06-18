بتواجد الزنيتي وباعدي.. “الأسود” يتوجهون صوب مصر للمشاركة في “الكان” – صورة

توجه المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عبر طائرة خاصة، إلى الأراضي المصرية، من مطار مراكش المنارة، وذلك تأهبا لخوض نهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي ستنطلق هذا الأسبوع في الملاعب المصرية.

وستحل العناصر الوطنية، بعد ساعات، في مصر، قبل 4 ايام، من أول مباراة له في المنافسة، والتي ستجمعه يوم الأحد المقبل، بمنتخب ناميبيا، في أولى مباريات المجموعة الرابعة من “الكان”.

وكما كان متوقعا فإن بعثة “الأسود” المتوجهة صوب مصر، عرفت تواجد بعض الأسماء التي لم تكن حضارة في القائمة النهائية، خاصة الثنائي أنس الزنيتي، حارس الرجاء البيضاوي، وعبد الكريم باعدي، لاعب حسنية أكادير، وذلك تأهبا لاي طارئ أو تعرض أحد اللاعبين للإصابة.

وسيقيم المنتخب الوطني، في واحد من أفخم فنادق العاصمة المصرية، القاهرة، ومن المرتقب أن يخوض 4 حصص إعدادية، قبل مباراته الأولى، الأخيرة ستكون على أرضية ملعب “السلام”، مسرح مباراة “الأسود” مع ناميبيا.

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جدير ذكره، أن المنتخب المغربي سينافس في المجموعة الرابعة، والتي تضم منتخبات ناميبيا، جنوب إفريقيا، والكوت ديفوار.

إليكم صوة من داخل الطائرة المتوجهة صوب مصر: