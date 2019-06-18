الأمم المتحدة تعزي في وفاة مرسي

عبرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها لعائلة ومحبي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي الذي توفي مساء أمس الإثنين، أثناء جلسة محاكمته بالقاهرة.

موقف الأمم المتحدة اليوم، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن إعلان التلفزيون الرسمي المصري خبر وفاة مرسي، قال دوجاريك “نقدم خالص تعازينا لعائلة مرسي ولمحبيه”.

وفي ذات السياق، أعلنت لجنة حقوق الإنسان، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن مطلبها بفتح تحقيق دولي مستقل في وفاة مرسي، لتوضيح ملابساته، وسط تزايد مطالب المنظمات الحقوقية الدولية للتحقيق في الواقعة، وسط إصدارها لتقارير تشير لتقصير النظام المصري في توفير الرعاية الصحية لمرسي، وتوفير شروط المحاكمة العادلة له.