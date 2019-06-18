رسميا.. حمد الله حاضر في لائحة “الكاف” بـ”الكان” ورونار يخوض المنافسة بـ22 لاعبا – صورة

تأكد بشكل شبه رسمي، عدم قدرة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على تعويض إسم عبد الرزاق حمد الله، بلاعب آخر، في نهائيات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي ستنطلق، هذا الأسبوع في الملاعب المصرية.

ونشر الاتحاد الإفريقي للعبة، اليوم الثلاثاء، على الموقع الرسمي للبطولة، لائحة اللاعبين الذين سيمثلون المنتخبات الـ24، الذين سيشاركون في هذه النسخة من البطولة القارية، والتي تضم 23 لاعبا عن كل منتخب، وقد ضمت تشكيلة المنتخب المغربي إسم اللاعب عبدر الرزاق حمد الله.

وحاولت الجامعة، معالجة مشكل حمد الله، وتعويضه باللاعب عبد الكريم باعدي، لاعب فريق حسنية أكادير، من خلال التأكيد على أن سبب مغادرته هو تعرضه للإصابة، غير أن صور اللاعب، ورفضه الخضوع للفحوصات الطبية، وضع الجامعة أمام حتمية المشاركة في البطولة القارية بـ22 لاعبا فقط.

وأثار حمد الله، جدلا واسعا، بعد مباراة غامبيا الودية الأخيرة، وذلك بعد أن قرر مغادرة معسكر المنتخب الوطني بمراكش، بسبب ما تم اعتباره ” مضايقات وتمييز يتعرض لها داخل المنتتخب”، وهو الأمر الذي كشفت عنه لقطة ضربة الجزاء الشهيرة، مع فيصل فجر.