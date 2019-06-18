عين على الـ”كان”.. هل تحلق “نسور” تونس مجددا في سماء الكرة الإفريقية

د.ب.أ

عندما يشارك المنتخب التونسي لكرة القدم في نهائيات كأس الأمم الإفريقية الثانية والثلاثين، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الحالي إلى 19 يوليوز المقبل، سيكون هدف الفريق هو تعويض ما فاته على مدار السنوات الماضية والتي فشل خلالها في ترك أي بصمة جيدة رغم التاريخ الحافل لهذا المنتخب.

ومنذ فوز المنتخب التونسي “نسور قرطاج” على ملعبه بلقب كأس الأمم الإفريقية في 2004، تراجع حضور الفريق بشكل كبير على الساحة الإفريقية حيث خرج من دور الثمانية في كأس إفريقيا أعوام 2006 و2008 و2012 و2015 و2017 ومن الدور الأول للبطولة في 2013 .

ولكن الفريق استعاد بعض اتزانه ببلوغ نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا والتي حقق فيها فوزا واحدا وخسر مباراتين، بعد الإخفاق في بلوغ نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا و2014 في البرازيل، ليصبح هدف الفريق الجديد هو استعادة الاتزان في البطولة الإفريقية.

لذلك، سيتعامل “نسور قرطاج” مع البطولة الإفريقية الجديدة في مصر بشعار “حياة أو موت” لاسيما وأن جماهيره تترقب مشاركة قوية في البطولة تحت قيادة مديره الفني الفرنسي ألان جيريس الذي حل مكان التونسي نبيل معلول الذي قاد الفريق في “المونديال الروسي” علما بأن جيريس تولى الفريق بعدما قاده البنزرتي في ثلاث مباريات فقط حقق فيها جميعا الفوز.

ويحظى المنتخب التونسي بسمعة رائعة ليس على مستوى القارة الإفريقية فحسب وإنما أيضا على المستوى العالمي نظرا إلى مشاركته في بطولة كأس العالم خمس مرات سابقة أعوام 1978 و1998 و2002 و2006 و2018، ولكن الفريق لم يحقق نفس النجاح في السنوات القليلة الماضية.

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ورغم تذبذب نتائج المنتخب التونسي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية منذ مشاركته الأولى في البطولة عام 1962 وحتى مطلع التسعينيات حيث وصل الفريق بعدها للنهائيات أربع مرات فقط على مدار ثلاثة عقود، أصبح “نسور قرطاج” عنصرا منتظما في النهائيات منذ عام 1994 وحتى الآن.

والبطولة المقبلة في مصر هي المشاركة الرابعة عشرة على التوالي للفريق في النهائيات والتاسعة عشر له في تاريخ البطولة.

وبدأ المنتخب التونسي مشاركاته في كأس إفريقيا بقوة حيث وصل للمربع الذهبي في بطولة 1962 في إثيوبيا ولكنه خرج من الدور الأول في البطولة التي أقيمت في غانا 1963 ثم أحرز المركز الثاني في البطولة التالية التي استضافتها بلاده عام 1965 .

وبعدها غاب الفريق عن النهائيات منذ بطولة عام 1968 حتى عاد للمشاركة في نسخة 1978 في غانا وأحرز فيها المركز الرابع.

وغاب الفريق بعد هذا عن النهائيات حتى بطولة عام 1992 باستثناء مشاركته في نهائيات 1982 في ليبيا والتي خرج فيها الفريق من الدور الأول للبطولة.