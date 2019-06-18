بنك المغرب يتوقع تحقيق 2,8% نسبة النمو خلال 2019 و4% العام المقبل

توقع بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مجلسه الفصلي الثاني خلال هذا العام، أن يبلغ النمو الإجمالي خلال سنة 2019 نسبة 2,8%، وأن يتسارع إلى 4 بالمائة في سنة 2020.

وقال البنك المركزي، إنه “أخذا في الاعتبار إنتاج 61 مليون قنطار من الحبوب حسب تقديرات وزارة الفلاحة، ستتارجع القيمة المضافة الفلاحية في سنة 2019 بنسبة 3,8%، قبل أن ترتفع بنسبة 6% في 2020، مع فرضية تحقيق محصول متوسط”.

وأوضح البنك المركزي، أنه المستوى الوطني، تشير المعطيات المؤقتة الخاصة بالحسابات الوطنية السنوية إلى تباطؤ النمو إلى %3 في 2018 بعد تحقيق 4,2% سنة من قبل.

وتحدث بنك المغرب عن تراجع وتيرة النمو من 15,2% إلى 4% بالنسبة للقطاع الفلاحي ومن 2,9% إلى 2,6% على مستوى الأنشطة غير الفلاحية.

وتوقع البنك ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,6% في 2019 ثم 3,9% في 2020.