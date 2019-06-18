مصر: مظاهرة في مسقط رأس مرسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت وسائل إعلام مصرية معارضة، وتعمل من الخارج، اليوم الثلاثاء، إن بعض أهالي قرية العدوة بمحافظة الشرقية، تظاهروا اليوم بعد صلاة الغائب على روح الرئيس السابق، محمد مرسي، الذي توفي مساء أمس الإثنين أثناء جلسة محاكمة.

وأفاد تلفزيون "وطن"، الذي يبث من الخارج والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، أن "مظاهرة حاشدة خرجت بعد صلاة الغائب على مرسي، من مسقط رأسه بقرية العدوة".

ونقل المصدر ذاته، صورا لخروج العشرات من أبناء القرية، وسط حديث عن وصول قوات أمن للتعامل مع الاحتجاج النادر.

وأظهرت صور وفيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ما بدا أن الأجهزة الأمنية تقمع المتظاهرين الذين كان يحتجون على وفاة مرسي جرّاء ظروف سجنه القاسية، في العام السادس لاعتقاله بعد انقلاب المشير السابق والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا.

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وتعد تلك التظاهرة أول حراك غاضب داخل مصر، في ظل صمت رسمي وإعلامي منذ وفاة مرسي، الإثنين، أثناء محاكمته جنوبي القاهرة.

والإثنين، أعلن التلفزيون المصري عن وفاة مرسي (السجين منذ الإطاحة به من الرئاسة عام 2013)، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء محاكمته، في قضية "التخابر مع حماس".

وفي وقت سابق الثلاثاء، كشف محامي أول رئيس مدني منتخب في مصر، عبد المنعم عبد المقصود، عن دفن جثمان مرسي في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، بأحد مقابر شرقي العاصمة القاهرة، بعد أقل من 24 ساعة على وفاته، بحضور أسرته وتواجد أمني.