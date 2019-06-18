برشلونة يضع خطة لاستعادة نيمار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن إدارة برشلونة تخطط لاستعادة النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، من باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بأقل تكلفة مالية ممكنة.

وكشفت شبكة "جلوبو إسبورتي" البرازيلية أن القيمة السوقية لنيمار لن تقل عن 250 مليون يورو، لارتباطه بعقد مع النادي الباريسي ينتهي في صيف 2023.

وأضافت أن النادي الكاتالوني لا يرغب في دفع أكثر من 200 مليون يورو في أي لاعب ينوي التعاقد معه مستقبلا.

وأشارت إلى أن إدارة البارسا عرضت على النادي الباريسي صفقة تبادلية ضخمة، مع دفع 100 مليون يورو فقط لضم نيمار، الذي انتقل للنادي الفرنسي في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو (قيمة الشرط الجزائي في عقده القديم مع البارسا).

وأوضحت الشبكة ملامح الصفقة التبادلية، حيث فتح النادي الكاتالوني الباب أمام الاستغناء عن الثنائي الفرنسي عثمان ديمبلي وصامويل أومتيتي، إضافة إلى لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش.