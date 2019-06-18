ليفربول يسعى لتدعيم هجومه من برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ليفربول الإنجليزي يستهدف تعزيز هجومه بصفقة من برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ليفربول يريد ضم الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ورغم أن النادي الكاتالوني لا يخطط للاستغناء عن ديمبلي هذا الصيف، ولكنه قد يدرس الأمر في حالة الحصول على عرض مغرٍ.

وأوضحت الصحيفة الكاتالونية أن برشلونة يستهدف استعادة 105 ملايين يورو، والتي دفعها لضم ديمبلي من صفوف بوروسيا دورتموند في صيف 2017.

يذكر أن الكثير من التقارير أشارت إلى أن برشلونة يسعى لضم الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، والبرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان.