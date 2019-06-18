اعتقال متهم بالإرهاب في بابل

وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز تابعة لقيادة شرطة بابل في سيطرة الشهداء (الآثار سابقاً) بالإشتراك والتعاون مع الإستخبارات وجهاز الأمن الوطني ومفارز أمن الأفراد تمكنت من إعتقال متهم مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، على إثر إجراء عملية التفتيش الدقيق وبعد مطابقة بياناته الشخصية مع الحواسيب الأمنية الموجودة داخل السيطرة".



وأضافت أنه "تم تسليم المعتقل من قبل القوة إلى جهة الطلب لإتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة بحقه".



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