

حكومة كربلاء المحلية حملت بغداد مسؤولية صرف مستحقاتها المالية، مشيرة الى ان ذلك تسبب بارباك العمل وعدم انجاز مشاريع تتعلق بصيانة الطرق وانشاء شوارع جديدة. حكومة كربلاء المحلية حملت بغداد مسؤولية صرف مستحقاتها المالية، مشيرة الى ان ذلك تسبب بارباك العمل وعدم انجاز مشاريع تتعلق بصيانة الطرق وانشاء شوارع جديدة. على الرغم من وصول التخصيصات المالية الى كربلاء الا ان شوارع المدينة لا تزال تعاني من الاهمال بسبب صرف تلك الاموال على مشاريع لا تصب في مصلحة المواطن.



يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه. يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: حكومة كربلاء تعزو التلكؤ في انجاز المشاريع الى تأخر التخصيصات المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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