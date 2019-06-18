بالوثيقة.. توجيه دائرة الموازنة بمتابعة اجراءات رفع التسكين الوظيفي

وقال الدلفي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "التقينا بوزير المالية فؤاد حسين لعرض مناشدات رفع التسكين عن موظفي الدولة على الملاك الدائم في الدوائر والهيئات غير المرتبطة بوزارة من الذين تم توظيفهم بعناوين وظيفية خلافا لتحصيلهم الدراسي".واوضح الدلفي، ان "شريحة كبيرة من الموظفين على الملاك الدائم تعاني من عدم ترفيعها وظيفيا بسبب المدة الاصغرية (التسكين) مما تسبب باضرار مادية واحباط في الواجبات الوظيفية".

واضاف الدلفي، ان "رفع التسكين عن هذه الشريحة من الموظفين ينصفهم ويرفع المظلومية عنهم اسوة باقرانهم من موظفي الدولة"، مبينا "قدمنا طلبا الى وزير المالية فؤاد حسين الذي بدوره وجه دائرة الموازنة العامة بمتابعة رفع اجراءات التسكين اصوليا".



ودعا الدلفي، الى "تسهيل وتسريع الاجراءات ورفع الغبن عن هذه الشريحة من الموظفين".