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واوضح الدلفي، ان "شريحة كبيرة من الموظفين على الملاك الدائم تعاني من عدم ترفيعها وظيفيا بسبب المدة الاصغرية (التسكين) مما تسبب باضرار مادية واحباط في الواجبات الوظيفية".
واضاف الدلفي، ان "رفع التسكين عن هذه الشريحة من الموظفين ينصفهم ويرفع المظلومية عنهم اسوة باقرانهم من موظفي الدولة"، مبينا "قدمنا طلبا الى وزير المالية فؤاد حسين الذي بدوره وجه دائرة الموازنة العامة بمتابعة رفع اجراءات التسكين اصوليا".
ودعا الدلفي، الى "تسهيل وتسريع الاجراءات ورفع الغبن عن هذه الشريحة من الموظفين".
كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. توجيه دائرة الموازنة بمتابعة اجراءات رفع التسكين الوظيفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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