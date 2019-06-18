وأضاف أن "هناك أمر بإعدام أكثر من 50 شابا مصرياً صدر من السيسي".
وأشار اردوغان، إلى أن "تصرفاتهم وسلوكهم تستهدف جميع المسلمين وليس مرسي وحده"، مؤكداً أن "مرسي قد انتخب بطرق ديمقراطية ولكن هؤلاء لا يعرفون الديمقراطية ويرفضون الاعتراف بذلك".
وتابع، أن "محمد مرسي دفن من قبل جبناء يخافون حتى من جثمانه الطاهر"، مبيناً أن "هناك شبيهون بالسيسي هنا في تركيا".
وكان التلفزيون المصري قد أعلن، أمس الاثنين، وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء محاكمته.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: السيسي أصدر أمراً بإعدام أكثر من 50 شاباً مصرياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.