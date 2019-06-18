أردوغان: السيسي أصدر أمراً بإعدام أكثر من 50 شاباً مصرياً

ونقلت قناة "الجزيرة" عن اردوغان قوله، إن "محمد مرسي هو أول رئيس منتخب وهؤلاء الجبناء (النظام المصري) يخافون حتى من جثمانه".

وأضاف أن "هناك أمر بإعدام أكثر من 50 شابا مصرياً صدر من السيسي".

وأشار اردوغان، إلى أن "تصرفاتهم وسلوكهم تستهدف جميع المسلمين وليس مرسي وحده"، مؤكداً أن "مرسي قد انتخب بطرق ديمقراطية ولكن هؤلاء لا يعرفون الديمقراطية ويرفضون الاعتراف بذلك".



وتابع، أن "محمد مرسي دفن من قبل جبناء يخافون حتى من جثمانه الطاهر"، مبيناً أن "هناك شبيهون بالسيسي هنا في تركيا".

وكان التلفزيون المصري قد أعلن، أمس الاثنين، وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء محاكمته.

