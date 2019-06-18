بعد 23 عاماً... سيدة تكتشف وجود مقص في معدتها!

وعانت السيدة طوال الوقت من آلام متواصلة، إلا أن الأطباء أرجعوا الأمر إلى مشاكل في الكبد تعاني منها واكتفوا بوصف الادوية المسكنة للآلام لعلاجها.

واعتقد طبيب الأشعة أن المقص موجود في جيب السيدة، ليتبين بعد الفحص أنه مقص جراحي يبلغ طوله 6 إنشات.



وتستعد السيدة للخضوع لعملية جراحية للتخلص من المقص، فيما فتحت السلطات في شمال اوسيتا الروسية تحقيقا في الموضوع وتكفلت بتكاليف علاجها بالكامل.