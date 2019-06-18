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وعانت السيدة طوال الوقت من آلام متواصلة، إلا أن الأطباء أرجعوا الأمر إلى مشاكل في الكبد تعاني منها واكتفوا بوصف الادوية المسكنة للآلام لعلاجها.
واعتقد طبيب الأشعة أن المقص موجود في جيب السيدة، ليتبين بعد الفحص أنه مقص جراحي يبلغ طوله 6 إنشات.
وتستعد السيدة للخضوع لعملية جراحية للتخلص من المقص، فيما فتحت السلطات في شمال اوسيتا الروسية تحقيقا في الموضوع وتكفلت بتكاليف علاجها بالكامل.
واعتقد طبيب الأشعة أن المقص موجود في جيب السيدة، ليتبين بعد الفحص أنه مقص جراحي يبلغ طوله 6 إنشات.
وتستعد السيدة للخضوع لعملية جراحية للتخلص من المقص، فيما فتحت السلطات في شمال اوسيتا الروسية تحقيقا في الموضوع وتكفلت بتكاليف علاجها بالكامل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 23 عاماً... سيدة تكتشف وجود مقص في معدتها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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