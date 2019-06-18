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بعد 23 عاماً... سيدة تكتشف وجود مقص في معدتها!

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وعانت السيدة طوال الوقت من آلام متواصلة، إلا أن الأطباء أرجعوا الأمر إلى مشاكل في الكبد تعاني منها واكتفوا بوصف الادوية المسكنة للآلام لعلاجها.

واعتقد طبيب الأشعة أن المقص موجود في جيب السيدة، ليتبين بعد الفحص أنه مقص جراحي يبلغ طوله 6 إنشات.


وتستعد السيدة للخضوع لعملية جراحية للتخلص من المقص، فيما فتحت السلطات في شمال اوسيتا الروسية تحقيقا في الموضوع وتكفلت بتكاليف علاجها بالكامل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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