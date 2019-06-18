نائب يعلن حصد أولى ثمار المعارضة السياسية

وأضاف أن "استغرابنا من الجهات التي بدأت تطلق العنان لتفسيراتها بشكل غريب وتحاول تشويه خطوة الحكمة في اختيار جانب المعارضة من خلال تفسيرات لا تسمن ولا تغني من جوع، خاصة اننا لسنا معارضة مسلحة او هدفنا اسقاط الحكومة والعملية السياسية بل نحن جزء من العملية السياسية والبرلمان وهدفنا الاصلاح وخدمة المواطن".
وأكد البديري، ان "وجود المعارضة واعلانها بشكل رسمي بدانا نحصد اول ثمارها اليوم، من خلال اجتماع القوى السياسية بمكتب رئيس الجمهورية وتحديد مواعيد لاستكمال الكابينة الحكومية ووضع اسس حقيقية لحسم الدرجات الخاصة وستكون الثمار الاخرى بوقت الانتخابات حين نشاهد مشاركة اكبر من الشعب العراقي على اعتبار ان هنالك طرف يحمل رؤية وبرنامج يقابله طرف اخر لديه حلول ومعالجات مختلفة ما يجعل المساحة اكبر للمواطن لتحقيق التغيير".
وكانت القيادات السياسية عقدت، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الدوري الثالث في قصر السلام بالعاصمة بغداد، اكدت فيه الالتزام بوثيقة الإطار الوطني لسياسة عراقية موحدة كما تم فيه الاتفاق على وجوب اكمال الكابينة الوزارية، بمدة زمنية اقصاها اسبوعان من الان.
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