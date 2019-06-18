نائب يعلن حصد أولى ثمار المعارضة السياسية

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، إن "الحكمة لم ولن تكون من الطامعين بالمناصب الحكومية والتنفيذية عموما، ورؤيتنا للمعارضة السياسية بانها الطرق الاسلم لتقويم عمل العمل وايجاد الحلول الحقيقية للمشاكل"، مبيناً أن "أحد أهم اسباب فشل الحكومات السابقة هو وجود الجميع بالحكومة وانفسهم ينتقدوها بالتالي فأن أحد أبرز اعمدة النظم الديمقراطية هو وجود معارضة سياسية يقابلها كتلة موالة للحكومة".وأضاف أن "استغرابنا من الجهات التي بدأت تطلق العنان لتفسيراتها بشكل غريب وتحاول تشويه خطوة الحكمة في اختيار جانب المعارضة من خلال تفسيرات لا تسمن ولا تغني من جوع، خاصة اننا لسنا معارضة مسلحة او هدفنا اسقاط الحكومة والعملية السياسية بل نحن جزء من العملية السياسية والبرلمان وهدفنا الاصلاح وخدمة المواطن".

وأكد البديري، ان "وجود المعارضة واعلانها بشكل رسمي بدانا نحصد اول ثمارها اليوم، من خلال اجتماع القوى السياسية بمكتب رئيس الجمهورية وتحديد مواعيد لاستكمال الكابينة الحكومية ووضع اسس حقيقية لحسم الدرجات الخاصة وستكون الثمار الاخرى بوقت الانتخابات حين نشاهد مشاركة اكبر من الشعب العراقي على اعتبار ان هنالك طرف يحمل رؤية وبرنامج يقابله طرف اخر لديه حلول ومعالجات مختلفة ما يجعل المساحة اكبر للمواطن لتحقيق التغيير".



وكانت القيادات السياسية عقدت، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الدوري الثالث في قصر السلام بالعاصمة بغداد، اكدت فيه الالتزام بوثيقة الإطار الوطني لسياسة عراقية موحدة كما تم فيه الاتفاق على وجوب اكمال الكابينة الوزارية، بمدة زمنية اقصاها اسبوعان من الان.