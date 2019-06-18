مقتل 12 حوثيا في إحباط محاولة تسلل شمال الضالع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 12 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، أثناء إحباط القوات اليمنية المشتركة محاولة تسلل لهم بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية إن معارك عنيفة اندلعت مع المليشيا المدعومة من إيران، أثناء محاولتهم التسلل من منطقة “الزبيريات” باتجاه مواقع الجيش في السلسلة السود الجبلية بمديرية قعطبة.

وأحبطت قوات الجيش محاولة المليشيا وأجبرتها على التراجع، بعد مقتل 12 وإصابة آخرين، علاوة على تدمير سلاح عيار (23).



ولجأت المليشيا الحوثية إلى قصف المناطق المأهولة في قطعبة، ما تسبب في إصابة امرأة وطفل بجروح بالغة.

قتل مدنيان، السبت الماضي، في قصف مدفعي لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظتي الحديدة والضالع غربي وجنوبي البلاد، فيما تمكنت القوات اليمنية من القضاء على قيادي حوثي ومرافقيه.