وقالت وزارة الدفاع اليمنية إن معارك عنيفة اندلعت مع المليشيا المدعومة من إيران، أثناء محاولتهم التسلل من منطقة “الزبيريات” باتجاه مواقع الجيش في السلسلة السود الجبلية بمديرية قعطبة.
وأحبطت قوات الجيش محاولة المليشيا وأجبرتها على التراجع، بعد مقتل 12 وإصابة آخرين، علاوة على تدمير سلاح عيار (23).
ولجأت المليشيا الحوثية إلى قصف المناطق المأهولة في قطعبة، ما تسبب في إصابة امرأة وطفل بجروح بالغة.
قتل مدنيان، السبت الماضي، في قصف مدفعي لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظتي الحديدة والضالع غربي وجنوبي البلاد، فيما تمكنت القوات اليمنية من القضاء على قيادي حوثي ومرافقيه.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 12 حوثيا في إحباط محاولة تسلل شمال الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.