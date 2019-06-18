اليابان تطلق تحذيراً من تسونامي بعد زلزال في شمال غرب الأرخبيل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قياس قوة أحد الزلازل أطلقت اليابان تحذيرا من تسونامي الثلاثاء بعد زلزال بقوة 6,8 درجات ضرب مناطق شمال غرب الأرخبيل. وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية أن تضرب موجة تسونامي بارتفاع متر سواحل بحر اليابان، إلى الشمال من طوكيو.

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