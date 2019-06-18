ميركل: على إيران الالتزام بالاتفاق النووي وإلا واجهت عواقب

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المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء إن ألمانيا تفعل كل ما بوسعها لنزع فتيل التوترات المتصاعدة مع إيران بطريقة سلمية لكن يتعين على طهران الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015. وأضافت "نسعى جاهدين لأن تلتزم إيران (بالاتفاق النووي) وإذا لم تفعل فستكون هناك عواقب بالطبع".

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