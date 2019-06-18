السفير الإماراتي : الدعم الذي نقدمه هو للشعب السوداني وليس إنحيازاً لجهة ضد أخرى

أكد سفير الإمارات لدى السودان، حمد محمد حميد الجنيبي، أن الدعم الذي تقدمه الإمارات هو للشعب السوداني ومن أجل تجاوز الصعوبات الاقتصادية الحالية وليس انحيازها لجهة ضد الأخرى.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه، أمس، مع وفد من تجمع المهنيين السودانيين، حسبما ذكر بيان صادر عنهم، اليوم الثلاثاء .

وذكر البيان الصادر عن لجنة العلاقات الخارجية بالتجمع، أن اللقاء تناول التطورات السياسية في السودان.

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واستعرض الوفد مجريات العملية السياسية منذ سقوط نظام البشير وحتى اللحظة، وأوضح ضرورة الانتقال للسلطة المدنية والديمقراطية لضمان الاستقرار وبحيث تمثل النسيج الاجتماعي الواسع والمتنوع في السودان .

وأعرب الوفد خلال اللقاء، بحسب البيان، من خطورة التدخل الأجنبي لدعم أي طرف في العملية السياسية ضد الآخر، وهو ما أمن عليه السفير الإماراتي، بتأكيده على دعم بلاده لأي اتفاق يصل إليه السودانيين .

وبحسب البيان، فقد التقى وفد تجمع المهنيين السودانيين، ممثلين لسفراء دول الاتحاد الأوروبي في الخرطوم .