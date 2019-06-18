الموجز نشر دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للرد على أسئلة واستفسارات المتابعين. وقال الشيخ عبد الله العجمى، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء، ردا على سؤال :"هل يحق للخاطب رد الشبكة بعد فسخ الخطوبة؟"، إنه يحق للخاطب أن يسترد الشبكة حتى وإن كان الرجوع من جهته هو.

كما أجاب الشيخ عبدالله العجمى على سؤال آخر، نصه: "عندي شقتين أسكن فى واحدة والأخرى أدفع إيجارها فقط، فهل أخرج لهما زكاة"، حيث أكد العجمى أنه لا زكاة عليهما.

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كانت هذه تفاصيل خبر الإفتاء: للخاطب الحق في استرداد الشبكه بعد فسخ الخطوبة حتى لو كان الفسخ من جانبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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