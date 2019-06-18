ترامب: أجريت اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني وسيكون لنا لقاء خلال قمة العشرين

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أنه "أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني ​شي جين بينغ​ وصفه بأنه جيد جدا"، مشيرا إلى أنه "سيلتقي بالأخير خلال ​قمة العشرين​ المقبلة في ​اليابان​".

وأشار ترامب في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى "أنني أجريت اتصالا هاتفيا جيدا جدا مع الرئيس الصيني شي. وسيكون لدينا لقاء ممتد خلال قمة العشرين في اليابان، وسيبدأ فريقانا المحادثات قبل اللقاء".

هذا وأكد ترامب أنه "يتوقع أن يجتمع مع نظيره الصيني أثناء قمة ​مجموعة العشرين​ لبحث النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في ​العالم​".