زلزال بقوة 6.8 يضرب شمال شرق اليابان

أفادت وكالة الأرصاد الجوية ​اليابان​ية بأن "زلزالا بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل ولاية ياماغاتا شمال شرقي اليابان"، داعية السكان الى الابتعاد عن المناطق الساحلية.

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