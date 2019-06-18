مجلس الوزراء السعودي: لاتخاذ إجراءات حازمة لتأمين حركة النقل بالممرات المائية

دعا ​مجلس الوزراء السعودي​، ​المجتمع الدولي​ إلى "الاضطلاع بمسؤولياته المشتركة واتخاذ إجراءات حازمة لتأمين حركة النقل في الممرات المائية في المنطقة"، محذراً المجتمع الدولي من "التداعيات الخطيرة لمثل تلك الحوادث على أسواق ​الطاقة​ وخطرها على ​الاقتصاد العالمي​".

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