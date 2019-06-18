لفت الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "كان لي حوار هاتفي ممتاز مع الرئيس الصيني ​​شي جين بينغ​​ واتفقنا على لقاء مطوّل في قمة الـ20"، مشيراً إلى أن "الادارتين ستبدآن بالتحضير له".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: كان لي حوار هاتفي ممتاز مع الرئيس الصيني واتفقنا على لقاء مطول بقمة الـ20 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.