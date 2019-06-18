سلطات المغرب: تفكيك خلية يشتبه بصلتها بتنظيم "داعش" في تطوان شمالي البلاد

أعلنت السلطات ​المغرب​ية عن "تفكيك خلية إرهابية، يشتبه في صلتها بتنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة تطوان شمالي البلاد"، موضحةً أن "الخلية تتكون من 5 أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 23 و33 سنة".

وذكرت أن "عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى بذلة عسكرية"، مشيرةً إلى أن "المشتبه بهم الذين بايعوا الأمير المزعوم لـ "داعش"، انخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم وخطاباته المتطرفة، علاوة على علاقاتهم بمقاتلين في الساحة السورية - العراقية بغرض الاستفادة من خبراتهم".

ولفتت إلى انه "تم كشف تورط المشتبه بهم في الأجندة التخريبية لهذا التنظيم، وذلك من خلال سعيهم للتخطيط لتنفيذ عمليات إجرامية نوعية بالمغرب وسيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث، الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة".