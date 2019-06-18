أعلنت السلطات المغربية عن "تفكيك خلية إرهابية، يشتبه في صلتها بتنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة تطوان شمالي البلاد"، موضحةً أن "الخلية تتكون من 5 أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 23 و33 سنة".
وذكرت أن "عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى بذلة عسكرية"، مشيرةً إلى أن "المشتبه بهم الذين بايعوا الأمير المزعوم لـ "داعش"، انخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم وخطاباته المتطرفة، علاوة على علاقاتهم بمقاتلين في الساحة السورية - العراقية بغرض الاستفادة من خبراتهم".
ولفتت إلى انه "تم كشف تورط المشتبه بهم في الأجندة التخريبية لهذا التنظيم، وذلك من خلال سعيهم للتخطيط لتنفيذ عمليات إجرامية نوعية بالمغرب وسيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث، الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات المغرب: تفكيك خلية يشتبه بصلتها بتنظيم "داعش" في تطوان شمالي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.