تقبل رئيس اساقفة بيروت للموارنة المنتخب المطران بولس عبد الساتر، التهاني في صالون مطرانية بيروت المارونية في الأشرفية، يحيط به راعي الأبرشية المطران بولس مطر، والنائب العام المونسنيور جوزف مرهج والنواب الأسقفيون ومجلس الكهنة، ووالداه وأشقاؤه وأفراد من العائلة، من شخصيات روحية وسياسية ووزراء ونواب حاليون وسابقون وكهنة ورهبان وراهبات ووفود راعوية وهيئات روحية وقضائية وإجتماعية وأكاديمية وتربوية وأهلية.
ويستمر المطران عبد الساتر بتقبل التهاني في صالون المطرانية بعد ظهر اليوم، من الساعة الرابعة بعد الظهر وحتى الساعة السابعة مساء، ويوم غد من الساعة العاشرة والنصف قبل الظهر وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، ومن الساعة الرابعة بعد الظهر وحتى الساعة السابعة مساء.
كانت هذه تفاصيل خبر شخصيات روحية وسياسية ووفود شعبية وراعوية هنأت المطران عبد الساتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.