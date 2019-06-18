أمن عام المطار اوقف تعبئة بطاقات الوصول والمغادرة للمسافرين

أعلنت دائرة ​الامن العام​ في ​مطار بيروت الدولي​ في تعميم لها عن "وقف العمل بتعبئة بطاقات الوصول والمغادرة للمسافرين، انفاذا لقرار المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​".

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