شدياق التقت رئيسة مجلس الخدمة المدنية

التقت وزيرة ​الدولة​ لشؤون التنمية الادارية ​مي شدياق​ رئيسة ​مجلس الخدمة المدنية​ القاضية فاطمة الصايغ، حيث تم التباحث في المشاريع المشتركة بين الطرفين والتداول في أمور إدارية تتعلق بملف تعيينات الفئة الاولى.

كما تم البحث في ملف التوصيف الوظيفي وإعادة الهيكلة في الإدارات العامة، إضافة إلى موضوع تقييم أداء الموظفين الذي يقوم المكتب بتنفيذه.