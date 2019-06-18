إقفال محل لصيانة الدراجات النارية في حومين يديره سوري

قامت دورية من مركز جباع الإقليمي في ​الامن العام​ بمؤازرة دورية من دائرة الامن القومي - شعبة ​الجنوب​، بإقفال محل لصيانة الدراجات النارية يديره السوري عبد الحميد محمد الفرج الفراج الذي يعمل بصورة غير قانونية ومخالفا نظام الاقامة في ​لبنان​، وذلك في بلدة حومين الفوقا - الطريق العام - تقاطع حومين الفوقا - ​عين قانا​ - صربا.

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