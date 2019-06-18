Campus France نظّمت دورة تثقيفية للطلاب الراغبين متابعة دراستهم بفرنسا

إستكمالاً للخطوات المتخذة لمساعدة ​الطلاب​ اللبنانيين الراغبين إكمال دراستهم في ​فرنسا​، نظّمت Campus France Liban بالتعاون مع Association AquiCèdre وRéseau FLAP ندوة تثقيفية حول مواضيع تتعلق بالسفر إلى فرنسا ومتابعة الدراسة هناك.

الندوة التي انعقدت في مركز السفارة الفرنسية في ​بيروت​ في 14 حزيران، تناولت في قسمها الأول موضوع الحصول على الفيزا والاجراءات المطلوبة لذلك، حيث قدّم هذه الندوة أحد مسؤولي قسم الفيزا في القنصلية الفرنسية في بيروت. أما في القسم الثاني تم تناول عدة مواضيع من رؤساء الجمعيات اللبنانية العاملة في المجال الأكاديمي في فرنسا: الدكتورة ليال مسرة رئيسة جمعية AquiCèdre ونائبة رئيس شبكة ال Réseau FLAP، والدكتور آلان علي فولادكار مؤسس ورئيس شبكة الRéseau FLAP للتوجيه الأكاديمي و المهني.

وفي هذا الجزء تم عرض مواضيع السكن في فرنسا واجراءات الإقامة إضافة لمواضيع ​التأمين​ والقوانين الفرنسية والخطوات العملية المطلوبة أثناء الدراسة. وكان لافتاً الحضور الكبير الذي تواجد أثناء الندوة والذي يقدر ب 300 طالب.

وتتابع الـ Campus France خطواتها العملية على اختلافها لمساعدة الطلاب اللبنانيين الراغبين في متابعة الدراسات في فرنسا، وصولاً لتحقيق كافة أهدافها الثقافية والعلمية والأكاديمية.