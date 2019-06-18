وهاب لباسيل: لا يناسبنا إستمرار خلافك مع جنبلاط

توجه رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ قائلا: "عزيزي جبران نحن لا يناسبنا إستمرار خلافك مع رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ لذا نطالبك انت ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بضم ​الجية​ للخطة الكهربائية والسماح بنهش جبال ​العيشية​ والتدخل بمجلس الشورى لضرب فتوش والتوسط مع الحريري لإدخاله في الهاتف وقضايا أخرى نتحدث بها فيما بعد".

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