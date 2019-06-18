توقيف مطلوب بمذكرات توقيف في صيدا

أوقفت القوى الامنية عند دوار الأميركان في صيدا المدعو م.ر والمطلوب بمذكرات توقيف بجرم سرقة وأعمال ارهابية، وتمت إحالته على القضاء المختص لإجراء المقتضى.
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