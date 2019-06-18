NBN: لا جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل

أفادت قناة الـ"NBN" بانه "لا جلسة ل​مجلس الوزراء​ الخميس المقبل". وعقدت اليوم جلسة لمجلس الوزراء في ​السراي الحكومي​ برئاسة رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ جيث أُنجز خلالها نصف جدول الاعمال تقريبا.

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