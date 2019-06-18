الموفد الروسي من عين التينة: بحثنا موضوع النازحين وما يمكن ان تقدمه روسيا

أشار الموفد الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتيف في تصريح له بعد لقائه رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ إلى اننا "تحدثنا في موضوع الازمة السورية وانعكاساتها على لبنان وتناول الحديث موضوع ​النازحين السوريين​ وماذا يمكن ان تقدمه روسيا في هذا المجال"، لافتا الى اننا "سنزور ​الرئيس ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ غدا".

وكان بري قد استقبل نائب رئيس مجلس النواب المجري إشتفان هيلر والوفد المرافق ، ودار الحديث حول التطورات الراهنة والعلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين البلدين .

كما التقى المدير الاقليمي للبنك الدولي ساروج كومارجها الذي عرض واقع حال مشاريع البنك الدولي التي لم تأخذ مسلكها بعد متأثرة بظروف الادارة اللبنانية ، والتي تنعكس سلباً على الاستثمار ومساهمات البنك الدولي في لبنان .