الموفد الروسي من عين التينة: بحثنا موضوع النازحين وما يمكن ان تقدمه روسيا

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أشار الموفد الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتيف في تصريح له بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى اننا "تحدثنا في موضوع الازمة السورية وانعكاساتها على لبنان وتناول الحديث موضوع النازحين السوريين وماذا يمكن ان تقدمه روسيا في هذا المجال"، لافتا الى اننا "سنزور الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري غدا".
وكان بري قد استقبل نائب رئيس مجلس النواب المجري إشتفان هيلر والوفد المرافق ، ودار الحديث حول التطورات الراهنة والعلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين البلدين .
كما التقى المدير الاقليمي للبنك الدولي ساروج كومارجها الذي عرض واقع حال مشاريع البنك الدولي التي لم تأخذ مسلكها بعد متأثرة بظروف الادارة اللبنانية ، والتي تنعكس سلباً على الاستثمار ومساهمات البنك الدولي في لبنان .
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