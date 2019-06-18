شقير بعد جلسة الحكومة: الحريري أصر على اقرار الموازنة وخطة ماكنزي بتموز

لفت وزير الاتصالات ​محمد شقير​ خلال تلاوته مقررات جلسة ​مجلس الوزراء​ المنعقدة في ​السراي الحكومي​ برئاسة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ إلى أن "الحكومة أنجزت نصف جدول الاعمال تقريبا"، مشيراً إلى أن "الحريري طلب من وزير الاقتصاد ​منصور بطيش​ اعادة دراسة الرسم النوعي لانه كان هناك ​احتجاجات​ من التجار ووعد بطيش أن يقوم بدارسة ويتشاور مع ​الهيئات الاقتصادية​ ليقدم دراسة عن الرسم النوعي للمجلس".

وأشار إلى أن "الحريري أصر على اقرار ​الموازنة​ وخطة ماكنزي في تموز وتم الاتفاق خلال الجلسة على عدم زيادة أي نفقات في موازنة الـ2020"، لافتاً إلى أن "وزير التربية ​أكرم شهيب​ أكد تقدّم المفاوضات في موضوع ​الجامعة اللبنانية​ وأن يوم الخميس من المفترض ان يكون يوم دراسي عادي في الجامعة اللبنانية"، مضيفاً: "لم يعد ممكنا للبلديات اجراء اي عقد بالتراضي بعد 1/1/2020".