شقير بعد جلسة الحكومة: الحريري أصر على اقرار الموازنة وخطة ماكنزي بتموز

لفت وزير الاتصالات محمد شقير خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى أن "الحكومة أنجزت نصف جدول الاعمال تقريبا"، مشيراً إلى أن "الحريري طلب من وزير الاقتصاد منصور بطيش اعادة دراسة الرسم النوعي لانه كان هناك احتجاجات من التجار ووعد بطيش أن يقوم بدارسة ويتشاور مع الهيئات الاقتصادية ليقدم دراسة عن الرسم النوعي للمجلس".
وأشار إلى أن "الحريري أصر على اقرار الموازنة وخطة ماكنزي في تموز وتم الاتفاق خلال الجلسة على عدم زيادة أي نفقات في موازنة الـ2020"، لافتاً إلى أن "وزير التربية أكرم شهيب أكد تقدّم المفاوضات في موضوع الجامعة اللبنانية وأن يوم الخميس من المفترض ان يكون يوم دراسي عادي في الجامعة اللبنانية"، مضيفاً: "لم يعد ممكنا للبلديات اجراء اي عقد بالتراضي بعد 1/1/2020".
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