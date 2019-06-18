أرسلان: ذنب الرئيس وصهره أنهما لم يدخلا في منظومة الفساد

اعتبر رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال ارسلان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "التهجّم على رئيس البلاد وتشبيهه بتشابيه لا تليق إلا بقائلها تدل على المستوى المتدني في ال​سياسة​ اللبنانية والتي أصبحت عبءاً على البلد، اذا كان ذنب الرئيس وصهره أنهما لم يدخلا في ​منظومة​ ​الفساد​ فهذا وسام على صدرهما، وإذا كان ذنبهما بأنهما يطالبان بحقوق الدولة من ناهبيها فهذا أيضا شرف".

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