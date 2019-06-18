لبنان القوي: ملتزمون بالاصلاحات وبالمسار التصحيحي الوارد في الموازنة

أكد تكتل "لبنان القوي" في بيان ألقاه سليم جريصاتي أنه "ملتزمون بالاصلاحات، وملتزمون بنسبة ​العجز​ وبالمسار التصحيحي الوارد في ​الموازنة​ مع احترامنا لمنبدأ الفصل بين السلطات إذا نعلم ان الموازنة صك تشريعي بامتياز".

وشدد على ان "الكتل يثمن عمل ​لجنة المال والموازنة​ وهي على ما أكد رئيسها لن تعتمد الشعبوية"، لافتا إلى ان "​الوضع الاقتصادي​ والمالي صعب ولا نملك ترف المغامرة بل تقع علينا جميعا مسؤولية الانقاذ".

وأضاف "أكد رئيس التكتل جبران باسيل على متانة التفاهم مع ​تيار المستقبل​ ورئيس ​الحكومة​ سعد الحريري من ناحية أنه اساس لاستقرار البلاد سياسيا وأمنيا واقتصاديا وماليا، لافتا إلى ان هذا التفاهم كسائر التفهامات شبكة أمان للبلد وشبكة أمان للشعب ولن نألو جهدا كي نجعل أحدا من المتربصين شرا ينفد من شبكة الامان تلك المشدودة الأواصر".

وأمل التكتل "ان يكون تفعيل العمل الحكومي عنوان المرحلة لا سيما ان ملفات جمة تنتظر الحسم منها الورقة السياسية لمعالجة ​النزوح السوري​ والخطط الاقتصادية ومشروع موازنة 2020 الذي نأمل ان تقره الحكومة ضمن المهملة الدستورية".