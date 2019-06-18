ترامب يعلن عزم بلاده ترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين

دبي - بواسطة محمد فارس الرئيس الأميركي دونالد ترامب يؤكد في تغريدة على "تويتر" عزم الولايات المتحدة طرد "ملايين" المهاجرين الذين وصلوا الى البلاد بطريقة غير شرعية. © Getty Images/AFP/S. Loeb صورة من الأرشيف للرئيس دونالد ترامب في زيارة ميدانية للحدود مع المكسيك

في تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين (17 يونيو / حزيران 2019)، توعد الأخير بطرد ملايين المهاجرين غير الشرعيين من البلاد، موضحا أن "الأسبوع المقبل ستبدأ شرطة الهجرة إبعاد ملايين الأجانب غير القانونيين الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة بطريقة سرية". وأضاف "سيتم طردهم بسرعة فور وصولهم".

وأوضح ترامب أن غواتيمالا "مستعدة لتوقيع اتفاق" يلزم المهاجرين الذين يدخلون أراضيها بتقديم طلب اللجوء على أرضها بدلا من الولايات المتحدة.

وتواجه الولايات المتحدة تدفقا للمهاجرين القادمين من غواتيمالا ودول فقيرة أخرى في أميركا الوسطى تشهد أعمال عنف مرتبطة بعصابات. وتحدث ترامب عن "غزو" للمهاجرين، مؤكدا أن مسألة الهجرة غير القانونية من أولويات إدارته.

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المدون السعودى رائف بدوي ينتظر تخليصه من السجن المدون السعودى رائف بدوي ينتظر تخليصه من السجن dw.com 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO الولايات المتحدة الأمريكية توقف تهديداتها بتطبيق تعريفات عقوبية على المكسيك. dw.com مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وكانت واشنطن أعلنت الاثنين أنّها لن تقدّم أي مساعدات إضافية للسلفادور وغواتيمالا وهندوراس ما لم تتخذ دول "المثلث الشمالي" هذه "إجراءات ملموسة" لمنع المهاجرين السريين من التوجّه إلى الولايات المتحدة.

وعلّقت إدارة ترامب في آذار / مارس المساعدات لدول المثلث الشمالي، متهمة إياها بعدم القيام بأي تحرك في مسألة المهاجرين.

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وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس "انتهينا من مراجعة" برامج المساعدات المخصّصة للدول، مشيرة إلى الاستمرار ببعض البرامج ذات الأولوية والتي تهدف إلى الحدّ من الهجرة السرية. وقد خصّص لها 432 مليون دولار لسنة 2018 المالية.

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المدون السعودى رائف بدوي ينتظر تخليصه من السجن المدون السعودى رائف بدوي ينتظر تخليصه من السجن dw.com 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO ترامب يطرح خطة جديدة للهجرة تضع المهارات أولوية على الروابط العائلية dw.com مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وكشفت أورتيغاس أنّ كل المساعدات المستقبلية باتت مشروطة الآن. وأضافت "لن نقدّم تمويلاً جديداً للبرامج في تلك البلدان إلى أن نشعر بأنّ حكومات المثلّث الشمالي تتّخذ إجراءات ملموسة لتقليل عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى الحدود الأميركية".

ويهاجر عشرات الآلاف من دول أميركا الوسطى عبر المكسيك إلى الولايات المتحدة هربا من العنف والفقر في بلادهم، وبات التصدّي لتدفق قوافل المهاجرين هذه أولوية بالنسبة لإدارة ترامب.

وفي كانون الأول / ديسمبر، وافقت الولايات المتحدة والمكسيك على استثمار مبلغ كبير في "المثلث الشمالي" وجنوب المكسيك على أمل الحد من موجة الهجرة.

وانتقد السناتور الديموقراطي بوب منينديز قرار الخارجية الأميركية، معتبرا أنه خطوة "غير مسؤولة" من شأنها "الحدّ من قدرة أمّتنا على المساعدة في مواجهة التحدّيات التي تجبر الناس على الفرار إلى الولايات المتحدة".

و.ب/ح.ز (روترز، أ ف ب)