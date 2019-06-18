شكرا لقرائتكم خبر عن "افريقية النواب" تبحث سبل وضع الدول الإفريقية على خريطة السياحة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعيين على مدار الأسبوع القادم، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الخاصة بتعزيز التوجة المصرى نحو أفريقيا، حيث تنظر اللجنة يوم الأحد القادم، طلبى الإحاطة المقدمين من النائب أحمد وائل المشنب والنائب شريف نادى بشأن سبل وضع الدول الإفريقية على خريطة السياحة المصرية، وذلك فى حضور ممثلى وزارة السياحة والخارجية.

وفيما يخص يوم الأثنين القادم، تواصل اللجنة - حسب جدول اجتماعاتها - استكمال عرض آخر التطورات فى منطقة القرن الأفريقى، وذلك فى حضور ممثل وزارة الخارجية.

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وتأتى مناقشة لجنة الشؤون الإفريقية لهذه الملفات، فى إطار خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، بالإطلاع على خطط الحكومة لدعم التوجة المصرى نحو القارة السمراء، وذلك جنباً إلى جنب اللقاءات التى تعقدها اللجنة مع سفراء الدول الأفريقية والأجنبية ذات الإهتمام بالشأن الأفريقى.

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