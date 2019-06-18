رئيس "دينية البرلمان" يشارك بمؤتمر "التعاون بين الأديان والحضارات" بفيينا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إلى العاصمة النمساوية فيينا، للمشاركة فى المؤتمر الدولى الذى ينعقد تحت عنوان "من التعاون بين الأديان والحضارات إلى التضامن البشري"، والذى ينظمه مركز باكو الدولى لتعاون الأديان والحضارات bcic، بالتعاون مع وزارة خارجية جمهورية أذربيجان ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لحوار الأديان والحضارات.
وينعقد المؤتمر غدا الأربعاء، الموافق 19 يونيو الجارى، بمشاركة زعماء الأديان التقليدية العالمية والسياسيين والاجتماعيين وممثلى المنظمات الدولية والسلك الدبلوماسى المعتمد فى فيينا، وممثلى برلمانى وحكومتى أذربيجان والنمسا.
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