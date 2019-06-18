شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" تناقش إضافة خريجى دور الرعاية والمسنين لمعاش الضمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتورعبد الهادى القصبى، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر بتعديل قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010.

وقالت النائبة خلال عرضها لمشروع القانون أمام اللجنة، إن المشروع يتضمن إضافة فئتى خريجى دور الرعاية والمسنين ضمن الفئات المستحقة لمعاش الضمان، موضحة أنها ترى توفير معاش للشباب من 18 لـ 25 عاما، وبالنسبة للمسنين من سن 60 عاما إذا لم يكن لديه مصدر للدخل أو معاش، حيث إن معاش تكافل وكرامة يبدأ من سن الـ65 عام.

وأضافت النائبة مقدمة مشروع القانون: "هناك مراكز شباب ترفض ضم خريجى دور الرعاية، وأرى إنه لابد ألا نعاقب هذه الفئة على خطأ هى لم ترتكبها.. ورفع الوعى المجتمعى بأن يكون لخريجى دار الرعاية دور وصوتهم يتسمع، وبالتالى يحمى الشباب من الانحراف المؤذى لمستقبلهم".

من جانبه، أيد النائب سامى المشد عضو لجنة الشئون الصحية بالمجلس، بالتعديلات المقدمة من النائبة، قائلا: إنهم قنابل موقوتة فى المجتمع وللحفاظ عليهم لابد من دعمهم ولكن بشكل أبعد وأعمق يتمثل فى الاهتمام بدور الرعاية غير المراقبة من الدولة ممثلة فى وزارة التضامن بشكل قوى، ويخرج بعض الشباب منحرفى السلوك وغير أسوياء يمثلون مصدر خطورة، لذا لابد من ضوابط لتعليمهم منذ الصغر وتقويمهم.

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وأشار القصبى إلى أن ما تناقشه اللجنة من تعديلات هام وخطير ومتعلق ليس فقط بقضية الأمن القومى بل أيضا بالإنسانية، مضيفا: "انهم فئة تستحق الاهتمام، فدور الرعاية والمؤسسات لدينا الكثير من الملاحظات على أدائها وسجلنا ذلك التى يجب أن تأخذ فى الاعتبار، فهذه الدور لابد أن تخرج إنسان صالح ومؤهل يتقبله المجتمع، وأن تقوم بتأهيلهم للاندماج فى المجتمع".

فى المقابل، تحفظت وكيل اللجنة النائبة رشا رمضان، على منح معاش شهرى لأنه لن يحقق لديهم حافز على العمل وهناك بعض الفئات قد لجأ لذلك المعاش "عشان تاخد فلوس ومتشتغلش"، مقترحة أن يمنح المعاش لكن بشروط منها استكمالهم لتعليمهم أو التأكد من عدم حصولهم على وظيفة قاموا برفضها، ضاربة المثل بألمانيا التى تمنح معاشا لكن بشروط وتسحب منها حال تحققت من توافر فرصة لديهم للعمل ولم يقبلوها.

فى هذا السياق، أكد القصبى، أن توجه اللجنة عند مناقشة نصوص مشروع القانون تحويل المجتمع لمنتج والحفاظ على الكرامة الإنسانية، فالمواطن المصرى بطبيعته لديه كرامة وعزه فيفضل العمل دائما، موضحا أن اللجنة حال مررت منح معاش شهرى سيكون بشروط ومؤقت يكون بمثابة حصانة للشاب.

كما طالب النائب خالد حنفى أن يكون السن حتى 26 عاما ليتماشى مع قانون التأمين الاجتماعى الذى يمنح معاشا حتى هذا السن.

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