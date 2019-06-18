شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بتشكيل لجنة لتسعير المحاصيل الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عبد الكريم زكريا، إن تسعير المحاصيل الزراعية من الملفات الهامة التى يحرص أعضاء البرلمان على متابعتها مع الجهات التنفيذية للوقوف على آخر التطورات وآلية التسعير.

اقترح عضو مجلس النواب، تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارات الزراعة، التموين، ووزارة الصناعة والتجارة، لتسعير المحاصيل الزراعية الأساسية وذلك بعد الوقوف على سعر التكلفة بعد زيادة أسعار مستلزمات الزراعة، ومن ثم يتم وضع هامش ربح مناسب للفلاح والشركات المصنعة فى نفس الوقت.

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وشدد النائب على ضرورة تسعير المحاصيل بما يضمن تحقيق هامش ربح للمزارعين، خاصة فى محاصيل القمح، الذرة، القطن، القصب ، وبنجر السكر، لافتا إلى أن هذه المحاصيل أساسية وعلى الدولة ان تضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى منها ولو على مدار عدة سنوات، محذرا من عزوف بعض المزارعين عن زراعة بعض المحاصيل بسبب خسارتهم بعد ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية.

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