شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة: انتهاء تعديلات قانون نقابة المحامين بيد أعضاء اللجنة التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اجتماعا صباح الأحد المقبل، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لمناقشة تقرير اللجنة الفرعية بشأن ما انتهت إليه من تعديلات حول قانون نقابة المحامين.

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وقال المستشار بهاء أبو شقة: "أقسم بالله قسما مغلظا إنى فى حياتى أو فى مجلس النواب لم أصدر أو أوافق أو أرفض أمرا إلا من منطلق قناعتى والتزامى أمام نفسى وضميرى وأمام الله".

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وحول ما إذا كان قانون نقابة المحامين سيتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالى قال المستشار بهاء أبو شقة: "هذا أمر لا يمكن تقريره أو الجزم به لأنه أمر تقره اللجنة التشريعية وفق ما تنتهى إليه المناقشات فإذا انتهت اللجنة من مناقشتها وحسمت التعديلات ستعد تقريرها وترسله لرئيس المجلس".

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وقال رئيس اللجنة الشريعية بمجلس النواب، إن مناقشات القانون ستتم شأنها شان أى قانون بشفافية ومن حق كل عضو أن يبدى رأيه فى اللجنة بكل حرية ومن يعارض فهو يعارض من منطلق وطنى ولمصلحة البلد ولا نخفى شيئا".