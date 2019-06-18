ضبط سائق لاتجاره بالنقد الأجنبي في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، سائق لقيامه بالإتجار غير المشروع بتعاملات مالية بلغت 400 ألف دولار أمريكى.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، قيام سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من الخارج بالدولار الأمريكي على حسابه الشخصي بأحد البنوك ليقوم بصرفها واستبدالها للجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

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عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي 400 ألف دولار أمريكي.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لمكافحة الجرائم بشتى صورها ولاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.