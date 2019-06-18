أول تعليق برلماني على منظومة الخبز الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بحرص الدولة على تطوير منظومة الخبز وتسخير التجهيزات والمتطلبات له، وتحمل فوارق السعر، لكي يصل في النهاية ليد المواطن بـ 5 قروش، باعتباره قوت المواطنين والأساس الذي يعتمد عليه المصريون في طعامهم.

وأوضح مشهور، في بيان، الثلاثاء، أن التحول إلى منظومة الخبز الجديدة والتي تعتمد على تحويل الدعم العيني إلى نقدي مشروط، يضمن عدم إهدار المال العام والقضاء على الفساد في منظومة الخبر، والمساهمة في تقليل الاستهلاك بنسبة 10% بما يعادل مليون طن قمح.

وأشار إلى أن هذا التحول سيكون محفزا للمواطنين لعدم إهدار الخبز وتحميه من التلاعب به من خلال شراء احتياجاته من الخبز فقط، بالإضافة لإمكانية حصوله على سلع تموينية بدلا من الخبز الفائض عن حاجته، مطالبا بتحول الدعم كاملا إلى الدعم النقدي والذي يعد أكثر كفاءة مقارنة بالدعم العيني، لأن الدعم العيني به عدة عيوب تتمثل في عدم وصول الدعم لمستحقيه، كما أن دعم الغذاء لا يعود بالضرورة على الفقراء.