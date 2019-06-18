بالمجان.. محافظ كفر الشيخ يناقش الاستعداد لعرض مباريات أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، استعدادات المحافظة لعرض مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، مع الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، من خلال شاشات عرض في شوارع المحافظة والأندية ومراكز الشباب بالمجان.
جاء ذلك وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتوفير أماكن مزودة بشاشات عرض لمشاهدة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم.
وأكد محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، أن الأماكن مستوفية الاشتراطات من بينها وجود شاشات عملاقة وأماكن آمنة، وسوف يجرى الإعلان عن الأماكن المحددة لعرض المباريات من خلال شاشات العرض المتاحة للمواطنين لمشاهدة المباريات من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو بالمجان.
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